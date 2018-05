Salone di Parigi 2018 | dopo Opel anche Volkswagen non parteciperà all' evento

Volkswagen - Il marchio tedesco non parteciperà al Salone di Parigi : Il marchio Volkswagen non prenderà parte al prossimo Salone di Parigi, in programma dal 4 al 14 ottobre. Un annuncio a sorpresa, che rappresenta l'ennesimo duro colpo per i "motor show" internazionali: all'edizione 2016 della rassegna francese si erano già contate sette assenze (Ford, Volvo, Mazda, Bentley, Lamborghini, McLaren, Rolls-Royce), mentre l'anno scorso erano mancati nove marchi pesanti da Francoforte (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, ...

Volkswagen - niente Salone di Parigi. All’appello ora mancano nove marchi : Dopo Opel, che qualche giorno fa ha ufficializzato la propria assenza al prossimo salone di Parigi che si terrà a inizio ottobre, è arrivato anche il forfeit di Volkswagen. Il colosso di Wolfsburg ha infatti annunciato che non parteciperà alla kermesse motoristica che ogni due anni si tiene nella capitale francese, preferendo mettere in piedi solo “diverse attività di comunicazione” in quell’occasione. La decisione fa parte di ...