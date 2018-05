Napoli | due medici riciclavano i soldi del clan Lo Russo | arrestati dalla Dia

Napoli - vertice Sarri-De Laurentiis : quasi due ore faccia a faccia : Il faccia a faccia annunciato al presidente De Laurentiis la scorsa settimana ha avuto inizio intorno alle 13 e vede la presenza oltre che del presidente De Laurentiis e di Maurizio Sarri anche del...

2 grandi colpi da 45 milioni e due cessioni - sarà così il Napoli 2018/19? Video : Siamo ormai giunti ad un passo dal termine della stagione e di un campionato che a tratti si è rivelato entusiasmante per il Napoli di Aurelio De Laurentiis e mister Maurizio Sarri. Peccato che, però, alla fine ha avuto la meglio per la settima volta consecutiva la Juventus di Massimiliano Allegri. Le intenzioni del presidente e della societa' campana però sono quelle di continuare a fare bene, anzi di migliorare ancora di più il livello della ...

2 grandi colpi da 45 milioni e due cessioni - sarà così il Napoli 2018/19? : Siamo ormai giunti ad un passo dal termine della stagione e di un campionato che a tratti si è rivelato entusiasmante per il Napoli di Aurelio De Laurentiis e mister Maurizio Sarri. Peccato che, però, alla fine ha avuto la meglio per la settima volta consecutiva la Juventus di Massimiliano Allegri. Le intenzioni del presidente e della società campana però sono quelle di continuare a fare bene, anzi di migliorare ancora di più il livello della ...

Sampdoria Napoli - partita sospesa due minuti per cori razzisti. Ferrero sotto la curva : “Queste cose non ci appartengono” : “I cori dei tifosi erano più per sfottò, visto il gemellaggio fra Genoa e Napoli, che per razzismo”. Così Marco Giampaolo al termine di Sampdoria-Napoli, che è stata sospesa per due minuti per via dei cori razzisti intonati dalla curva blu cerchiata. Il presidente Massimo Ferrero è anche andato sotto la curva per esprimere il proprio dissenso, poi rimarcato in conferenza stampa L'articolo Sampdoria Napoli, partita sospesa due ...

PROBABILI FORMAZIONI / Sampdoria Napoli : il duello al centro. Quote e ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Sampdoria Napoli: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I blucerchiati possono sperare ancora in un posto in Europa League(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:46:00 GMT)

Napoli - estraevano cocaina da vestiti : due arresti - : Bloccati due incensurati, un italiano ed un peruviano, all'interno di un'abitazione in cui avevano allestito un laboratorio per l'estrazione della droga da vestiti intrisi di stupefacente

Napoli - scoperta una casa-laboratorio per estrarre cocaina dagli abiti : due arresti : La cocaina c’era, ma non si vedeva perché “sciolta” negli abiti. E da lì la estraevano usando solventi e sostanze chimiche. Un italiano e un peruviano sono stati arrestati dai poliziotti a Marano di Napoli all’interno della casa-laboratorio proprio mentre stavano lavorando. Dopo ore di appostamento e vista l’impossibilità di accedere in un altro modo nell’abitazione, gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno fatto ...

'A Napoli come in Siria' - due equipaggi del 118 aggrediti durante i soccorsi Video : Napoli come Raqqa, ovvero la martoriatissima ex capitale dell'Isis nel nord della Siria, diventata un cumulo di macerie in balia di bande assassine finché non è stata liberata. A fare il durissimo paragone è stato Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei Medici della citta' partenopea [Video], dopo due gravi episodi avvenuti negli ultimi due giorni: ieri un equipaggio del 118 è stato aggredito mentre trasportava una paziente in codice rosso, ...

Patologie femminili tra emergenze sociali e corretta informazione - meeting di due giorni a Napoli : Ginecologi, dermatologi, urologi, chirurghi plastici, chirurghi pediatrici e medici legali del mondo universitario, ospedaliero e del territorio, provenienti da tutta Italia, faranno il punto su ogni ...

'A Napoli come in Siria' - due equipaggi del 118 aggrediti durante i soccorsi : "Napoli come Raqqa", ovvero la martoriatissima ex capitale dell'Isis nel nord della Siria, diventata un cumulo di macerie in balia di bande assassine finché non è stata liberata. A fare il durissimo paragone è stato Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei Medici della città partenopea, dopo due gravi episodi avvenuti negli ultimi due giorni: ieri un equipaggio del 118 è stato aggredito mentre trasportava una paziente in codice rosso, oggi ...

Inter - Napoli - Milan : impazza il mercato. Addii a Cancelo - Florenzi e Kalinic. Napoli-Juve : duello Perin : Inter,Napoli, Milan- Mancano due giornate al termine del campionato, ma inizia a tener banco il capitolo mercato. L’Inter sarebbe pronta a tentare l’assalto a Florenzi, quasi certo l’addio a Cancelo. Il Milan dirà addio a Kalinic, prossima destinazione russa. In bilico anche la posizione di Andrè Silva. Napoli-JUVE: duello Perin Il presidente Preziosi, Intervenuto ai […] L'articolo Inter, Napoli, Milan: impazza il ...

Aggredito il 118 - due infermieri finiscono in ospedale a Napoli : Ennesima aggressione al personale del 118 intervenuto per soccorrere un paziente che si è scagliato contro gli infermieri. L' episodio è avvenuto alle 15 circa ed ha coinvolto l' equipaggio della ...

Camorra - arrestati 3 fratelli : intestazione fittizia di beni per conto di due clan. “Frequentavano i calciatori del Napoli” : Facevano la “bella vita” e lo mostravano anche sui social. Locali, ristoranti, la frequentazione con i giocatori della squadra partenopea. Ma secondo la Dda di Napoli, i soldi che servivano per mantenere quel tenore era il frutto dell’intestazione fittizia di beni per conto dei clan Contini e Sarno. Per questo i pm dell’Antimafia napoletana hanno chiesto e ottenuto l’arresto di tre fratelli, noti imprenditori. In ...

Portiere e attaccante : ecco i due grandi nomi da oltre 40 milioni per il Napoli Video : Mancano soltanto due turni alla chiusura ufficiale del campionato italiano di calcio e il Napoli di Aurelio De Laurentiis, con tutta probabilita', dovra' ingoiare un altro boccone amaro per quella che sarebbe potuta essere la stagione dello scudetto e che, invece, alla fine si è rivelata un'altra annata senza vittorie. Ovviamente non è ancora detta l'ultima parola, ma le speranze azzurre sono davvero ridotte al minimo. Proprio per questa ragione ...