Governo | Di Maio | contratto sarà sottoposto al voto online venerdì

Governo - il supporter leghista intercetta Di Maio : “Gli elettori vogliono le elezioni. Salvini lo sa” : Nel corso della consueta passeggiata dalla Camera al ristorante dove pranza abitualmente, il capo politico del M5S Luigi Di Maio è stato intercettato da un cittadino, che gli ha rivolto un appello: “Gli elettori vogliono le elezioni. Non possiamo darti il paese in mano”. L'articolo Governo, il supporter leghista intercetta Di Maio: “Gli elettori vogliono le elezioni. Salvini lo sa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5S-Lega : "contratto di Governo entro stasera"<br>Di Maio : "passi avanti sul premier" : 14.37 - Sul programma Lega-M5s, cioè sul contratto di governo, ci sono da limare ancora alcuni punti mentre sul premier non si è ancora raggiunta la quadra fanno sapere fonti della Lega dopo il vertice Salvini-Di Maio a Montecitorio. Come sempre in questi ultimi giorni quello che vuole apparire più ottimista è Luigi Di Maio che a chi gli chiede come è andato l’incontro con Salvini risponde "bene, bene". Di Maio spiega che il contratto di ...

Governo - Di Maio : “Con oggi chiudiamo il contratto. Risolte gran parte delle questioni dirimenti con Salvini” : Al termine del nuovo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il capo politico dei 5stelle ha detto che “con Salvini abbiamo risolto gran parte delle questioni dirimenti del contratto, nel pomeriggio il tavolo si riunirà per affrontare atri contributi. Credo che oggi abbiamo chiuso il contratto. Sul nome del premier abbiamo fatto dei passi a vanti ma non abbiamo ancora chiuso”. L'articolo Governo, Di Maio: “Con oggi ...

Nuovo faccia a faccia fra Salvini e Di Maio su programma e Governo : Al centro del vertice gli ultimi nodi del programma che 'sarà chiuso in serata', ma soprattutto sulla rosa dei nomi e chi sarà il premier, probabilmente un pentastellato: tramonta l'ipotesi staffetta ...

Governo - Lega e M5s chiudono contratto/ Di Maio “lunedì al Colle - premier? Si ragiona”. Salvini “andata bene” : Governo, ultime notizie live: contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:42:00 GMT)

Governo. Di Maio : stiamo ragionando sul premier - c'è qualche passo avanti. Salvini : è andata bene : ... la base di questo accordo prevederebbe che se a capo del governo andasse Di Maio, allora la squadra di governo sarebbe di 20 ministri e le deleghe di peso , Interno, Difesa, Lavoro, Economia, ...

Governo - Di Maio : «Contratto chiuso stasera». Sul premier : «Passi avanti» La Ue : Italia rispetti disciplina fiscale : Il livello del debito Italiano è «un fattore di rischio e un freno all'economia», ha spiegato il vicepresidente della Commissione. Con il Governo uscente «abbiamo concordato la traiettoria fiscale di ...

Governo M5s-Lega : trovato un accordo tra Salvini e Di Maio - ma serve ancora tempo : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. Nuovo incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma...

Governo - finito incontro Di Maio-Salvini : passi avanti su premier : E' terminato l'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: i due leader hanno parlato in un ufficio alla Camera dei deputati per circa tre ore. Secondo quanto si apprende, ci sono stati "passi avanti ...

Salvini e Di Maio al lavoro per il contratto di Governo : diffuso il video (muto) della riunione : Sul contratto “tutto chiuso”. Così fonti M5S spiegano l’esito della riunione tra i due leader Salvini e Di Maio e i dirigenti Lega e M5S. Nel video diffuso dal Movimento cinque stelle, alcuni momenti della riunione del 17 maggio L'articolo Salvini e Di Maio al lavoro per il contratto di governo: diffuso il video (muto) della riunione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - incontro Di Maio-Salvini. M5s : “Contratto chiuso”. Lega : “No”. Si tratta sul premier. Carelli : “Io a disposizione” : Una bozza del contratto da limare, con una decina di punti a cui dare il via libera, e una squadra da formare. Ma soprattutto un nome del presidente del Consiglio da trovare che possa mettere tutti d’accordo. Se non è oggi la giornata decisiva per il Governo Lega-M5s, di sicuro è una delle più importanti. E’ in corso in questo momento l’incontro a Montecitorio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: un faccia a faccia da cui i ...