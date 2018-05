Sospeso l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge per incredibili problemi di

optimaitalia

: Sospeso l'aggiornamento #Oreo su #SamsungGalaxyS7 e #S7Edge per incredibili problemi di riavvio… - OptiMagazine : Sospeso l'aggiornamento #Oreo su #SamsungGalaxyS7 e #S7Edge per incredibili problemi di riavvio… - jojorolina : @blossomsfall poi non so che tipo di trama avessero ma se fossero come idolish che ha la storia che ti lascia con i… - assistenzafpc : (comunicato del 14/05/2018 - ore 20:30) A seguito di un intervento di aggiornamento della piattaforma software, l'… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Frenata brusca per l'aggiornamentosuS7 e S7. La notizia di questi minuti è di quelle che i possessori del device non avrebbero mai voluto ricevere ma sta di fatto che il produttore avrebbe bloccato la distribuzione di Android 8.0, a seguito di seriregistrati con il firmware nuovo di zecca.Nei primi giorni di maggio, avevamo prontamente segnalato l'avvio del rilascio disuS7 e S7in Gran Bretagna. Un chiaro segnale che il lavoro degli sviluppatori fosse pronto a sbarcare in tutta Europa e anche altrove. Ora, proprio i cittadini britannici con a bordo Android 8.0 avrebbero sperimentatodi riavvii improvvisi con il loro device adeguato all'ultimo sistema operativo.Una vicenda ancora una volkta incresciosa per il produttore. Per la cronaca, anche l'aggiornamento delS8 adera stato ...