La Reyer Venezia ferma Cremona

DIRETTA / Venezia Olimpia Milano (risultato finale 89-86) : la Reyer vince la regular season! (basket A1) : DIRETTA Venezia Olimpia Milano , risultato finale 89-86: la Reyer vince partita e regular season, sfiderà Cremona nel primo turno dei playoff mentre alla EA7 toccherà il derby con Cantù(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:10:00 GMT)

Fiba Europe Cup - è festa Umana Reyer Venezia - agli orogranata il trofeo : La formazione lagunare supera in gara 2 della finale la Sidigas Avellino guidata dal trio Haynes-Peric-Daye

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : vince la Reyer Venezia! Prima volta storica. Avellino lotta ma si arrende anche al ritorno : La Reyer Venezia ha vinto la FIBA Europe Cup. Si tratta del primo storico trionfo Europe o, giunto dopo aver battuto la Sidigas Avellino anche nella gara di ritorno , con il punteggio di 81-79. La partita è stata lotta tissima, ma alla fine il +8 dell’andata ha pesato. Gli ospiti ci hanno provato, hanno lotta to, ma il massimo vantaggio è stato “solo” di +5, giunto peraltro nelle fasi iniziali dell’incontro. A fare la partita ...

DIRETTA / Venezia Avellino (risultato live 41-32) streaming video e tv : Peric trascina la Reyer avanti : DIRETTA Venezia Avellino streaming video e tv: orario e risultato live della finale di ritorno della Europe Cup di basket che assegna il titolo (oggi 2 maggio)(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 21:06:00 GMT)

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : Venezia e Avellino per la storia. La Reyer parte dal +8 dell’andata : Comunque vada, sarà una serata storica al Taliercio. Reyer Venezia e Sidigas Avellino si affronteranno nella finale di ritorno della FIBA Europe Cup entrambe alla ricerca del primo successo fuori dai confini nazionali. La favorita è la squadra di casa, forte del +8 maturato la scorsa settimana in Irpinia nella gara di andata, ma ci sono 40′ da giocare, che possono ribaltare completamente l’esito. Perché il margine consente sì a ...

DIRETTA / Venezia Capo d'Orlando (risultato finale 104-85) : dominio Reyer ! (basket) : DIRETTA Venezia Capo d'Orlando , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Taliercio. La Reyer vuole il primo posto in regular season, la Betaland deve salvarsi(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Basket - Europe Cup 2018 : l’Umana Reyer Venezia si prende gara 1 di finale contro la Sidigas Avellino : Nella serata odierna si è disputata gara 1 di finale di Europe Cup 2018 di Basket : un ultimo atto a tinte tricolori, con Sidigas Avellino e Umana Reyer Venezia a sfidarsi per il titolo su due partite. Al Del Mauro, Venezia ha ribaltato il fattore campo vincendo con il punteggio di 77-69. Il primo quarto ha sancito una sostanziale parità tra le due squadre: nonostante le due squadre abbiano vissuto momenti diversi, Avellino aveva preso 5 punti di ...

DIRETTA / Avellino Venezia (risultato finale 69-77) : la Reyer vince la finale di andata! (Europe Cup) : DIRETTA Avellino Venezia , risultato finale 69-77: la Reyer vince in trasferta l'andata della finale di Europe Cup e avvicina il titolo, la spinta arriva sotto i tabelloni con Daye e Watt(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:00:00 GMT)

DIRETTA / Groningen Venezia (risultato finale 83-80) : Reyer in finale - sarà derby con Avellino! (Europe Cup) : DIRETTA Groningen Venezia , risultato finale 83-80: la Reyer resiste e difende il +10 dell'andata, qualificandosi per la finale di Europe Cup dove incrocerà Avellino nel derby italiano(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:27:00 GMT)

DIRETTA/ Reggio Emilia Venezia (risultato finale 76-81) streaming video e tv : successo della Reyer ! (Serie A1) : DIRETTA Reggio Emilia Venezia streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A 25^ giornata. Ricca posta in palio al PalaBigi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:37:00 GMT)

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : la Reyer Venezia espugna Torino e si qualifica per le semifinali : La Reyer Venezia è la prima semifinalista della Serie A1 2018 dopo aver espugnato Torino nella seconda partita della Serie al meglio dei tre incontri. Il finale è stato un netto 44-67 con le orogranata che archiviata la qualificazione possono dedicarsi completamente alla finale di EuroCup contro il Galatasaray. Mercoledì ad Istanbul è in programma la gara d’andata. Venezia ha impresso il suo ritmo sin dall’avvio, sebbene entrambe le ...