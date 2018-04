Maltempo | notte di violenti temporali in Piemonte | frana a Bussoleno

Ondata di Maltempo nella notte - allagamenti e frane. Una provoca anche una fuga di gas : Sarzana , La Spezia, , 12 aprile 2018 - Ondata di maltempo nella notte e superlavoro per i Vigili del Fuoco . A partire dalle 3 del mattino molte chiamate al 115 per allagamenti , principalmente nel ...

Maltempo Sicilia : forte vento - 50 interventi nella notte a Palermo e provincia : Forti raffiche di vento hanno sferzato Palermo e provincia nella notte: una cinquantina gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco del comando provinciale, soprattutto per alberi caduti in strada, tettoie volate dai balconi e verande, intonaci crollati. interventi per alberi su strada anche sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, sulla statale Palermo Sciacca e Palermo Agrigento, a Misilmeri, Corleone, Contessa Entellina, Ficuzza, ...

Maltempo Ravenna : allerta idrologica fino alla mezzanotte di domani : Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 12 marzo, alla mezzanotte di domani, martedì 13 marzo, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 42, per criticità idraulica e criticità idrogeologica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla. L’allerta completa si può consultare sul portale allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e ...

Maltempo - allerta fiumi a Modena : tre ponti chiusi stanotte : Prosegue il monitoraggio dei fiumi sul territorio del Comune di Modena e, nella serata, in orario che sarà definito nelle prossime ore, è prevista la chiusura in via precauzionale del transito sui ponti: Ponte Alto e ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia e ponte vecchio di Navicello sul fiume Panaro. Se le condizioni lo richiederanno potrà essere chiusa anche strada Curtatona. Lo riporta una nota dell’amministrazione comunale. Sono, ...

Maltempo - Modena : monitoraggio dei fiumi attivo anche di notte : A seguito dell’allerta per Maltempo diramato dall’Agenzia regionale di protezione civile per la giornata di domenica 11 marzo i tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena hanno attivato il monitoraggio, anche notturno, dei corsi d’acqua del nodo idraulico di Modena, con particolare attenzione per i fiumi Secchia e Panaro e per i canali Le previsioni di Arpae indicano il rialzo delle temperature in montagna, con lo zero termico superiore a ...

Allerta Meteo Campania : Maltempo in arrivo - criticità “gialla” per rischio idrogeologico dalla mezzanotte : Allerta Meteo criticità “gialla” in Campania per rischio idrogeologico: lo rende noto la protezione civile regionale spiegando che la perturbazione che sta interessando la regione porterà piogge più consistenti e possibili temporali, che potranno determinare l’insorgenza su tutto il territorio regionale di criticità idrogeologiche, con manifestazioni al suolo, nelle aree interessate dalle piogge, di possibili fenomeni di ...

Maltempo - notte da incubo sull'Aurelia : code per un incidente e per l'A12 chiusa per ghiaccio : Nella notte automobilisti e camionisti sono rimasti bloccati a lungo sulla statale Aurelia sul passo del Bracco, nello Spezzino, a causa del ghiaccio che si è formato sulla strada, dopo una giornata ...

Maltempo - notte da incubo sulle strade : Liguria spezzata per ore in due - A12 chiusa per ghiaccio | Disagi in Emilia Romagna : chiusi tratti dell’A1 : Maltempo, notte da incubo sulle strade: Liguria spezzata per ore in due, A12 chiusa per ghiaccio | Disagi in Emilia Romagna: chiusi tratti dell’A1 Molti automobilisti hanno cercato alloggio nelle strutture della zona, vigili del fuoco e protezione civile sono intervenuti per portare soccorso Continua a leggere L'articolo Maltempo, notte da incubo sulle strade: Liguria spezzata per ore in due, A12 chiusa per ghiaccio | Disagi in Emilia ...

Maltempo - strade nel caos per il gelicidio : disagi sulla A12 nella notte - bloccata l’Aurelia. Scuole chiuse al Nord e al Centro : L’autostrada è stata chiusa per il ghiaccio, auto e camion hanno dovuto passare per il passo del Bracco dove sono bloccati per il gelicidio. Bloccate elementari, medie, superiori e università in Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lombardia

Maltempo in Francia : neve a Parigi - “naufraghi” bloccati tutta la notte sull’autostrada : Parigi si è svegliata di nuovo imbiancata oggi, mentre ghiaccio e piogge gelate mettono a rischio le strade e le ferrovie del nord del Paese. Nel sud sono stati tanti i “naufraghi”, cioè centinaia di automobilisti rimasti bloccati tutta la notte sull’autostrada, in particolare sulla A9, vicino a Montpellier. Alcuni hanno abbandonando l’automobile sotto la neve. In vigore l’allerta che riguarda tutti i dipartimenti ...

Maltempo : a Verona durante la notte scorsa 36 persone accompagnate nei dormitori : Verona, 27 feb. (AdnKronos) - Sono state 36 le persone senza fissa dimora trovate per strada nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio e accompagnate nei dormitori della città da agenti di Polizia municipale, Forze dell’Ordine e associazioni impegnate sul territorio. I servizi notturni di vigi

Maltempo Polonia : 5 morti assiderati nella notte : nella notte in Polonia 5 persone sono morte assiderate: sono 53 i decessi dovuti al gelo dall’inizio del novembre scorso, secondo quanto reso noto dal Centro della sicurezza del governo di Varsavia. In alcune zone, riferiscono i media locali, le temperature sono scese anche a -26°C. La situazione meteo migliorerà solo a partire dalla prossima settimana. L'articolo Maltempo Polonia: 5 morti assiderati nella notte sembra essere il primo su ...

Maltempo e neve - Anas : uomini e messi al lavoro dalla notte scorsa - la situazione sulle strade : lavoro senza sosta per uomini e mezzi Anas, impegnati dalla notte scorsa per fronteggiare l’ondata di gelo e neve, e per garantire la transitabilità in piena sicurezza, con mezzi spargisale e spazzaneve, su tutta la rete stradale e autostradale di competenza con un monitoraggio costante della viabilità dalla Sala situazioni di Roma e dalle sale operative dislocate sull’intero territorio nazionale. Nel Lazio nelle prossime ore i mezzi ...