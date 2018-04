Charlie Puth e Kehlani si contendono la stessa ragazza nel video di “Done For Me”

Charlie Puth - la nuova canzone “Change” ft. James Taylor è dedicata a tutte le vittime dell’uso delle armi : Charlie Puth ha pubblicato la nuova canzone “Change” con James Taylor. Come si legge nel post condiviso su Twitter da Charlie, il brano è dedicato alle vittime e ai sopravvissuti alla sparatoria del liceo Parkland avvenuta lo scorso 14 febbraio e a tutte le persone che hanno perso la vita a causa dell’uso delle armi. Change feat. James Taylor is out now. This song is dedicated to all of the Parkland students, any lives lost ...

Audio - testo e traduzione di Change - il nuovo singolo di Charlie Puth con James Taylor dedicato alle vittime di violenza : Si intitola Change il nuovo singolo di Charlie Puth con James Taylor, rilasciato domenica 25 marzo e disponibile su tutte le piattaforme digitali download e streaming. La collaborazione unisce il giovane talento della musica elettro-pop internazionale, già star di Attention pubblicata lo scorso anno, e il musicista statunitense James Taylor, che recentemente è stato ospite al Festival di Sanremo per duettare con Giorgia. Change è un brano ...

Charlie Puth ha pubblicato il nuovo singolo “Done For Me” : Charlie Puth è tornato a condividere musica nuova. Dopo il successo del singolo “How Long” – nel video della canzone c’è un chiaro riferimento a Selena Gomez – è giunto il momento di “Done For Me”, nuova canzone pubblicata giovedì 15 marzo. [arc id=”89fd68ce-b994-11e7-9a25-a4badb20dab5″] A fare compagnia a Charlie c’è anche Kehlani, cantante statunitense che in questi anni ha ...