Nasce la moneta da 40 centesimi : vale zero - ma può fare molto : Sfamare un bambino che non ha cibo costa 40 centesimi al giorno. Per diffondere il messaggio, il World Food Programme dell’Onu ha coniato una moneta e l’ha messa in circolazione. Di aspetto simile ai tagli da 10, 20 o 50, ha un valore particolare: non esiste per davvero, ma racconta molto di più di un semplice spicciolo. Spiega le contraddizioni d...