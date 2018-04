Effetto Minniti | Pastorino LeU | “Un Comune deve tutelare tutti | non con Daspo ai

Effetto decreto Minniti - a Genova multe di 200 euro per chi fruga nei cassonetti : È polemica nel capoluogo ligure per la misura annunciata dalla giunta di centrodestra, che intende multare i senzatetto e i poveri che rovistano nei bidoni della spazzatura. L'opposizione: "Ingiusto multare chi vive un disagio estremo".Continua a leggere

Effetto Minniti - guerra ai venditori di mimose : Daspo e sequestri in tutta Italia : sequestri e Daspo in tutta Italia contro i venditori abusivi di mimose nella giornata di ieri. Ma la guerra contro i venditori di mimose ha più a che fare con la propaganda o con il ripristino della legalità? Sono questo tipo di azioni - propagandate come grandi successi in comuni grandi e piccoli - a migliorare davvero la sicurezza dei cittadini?Continua a leggere