Motocross | al via il mondiale al Ciclamino di Pietramurata

Mondiale di Motocross Al via anche Lesiardo : Che, a dispetto della sua calma esteriore, affronterà salti, fango e rampe paurose in 20 appuntamenti in giro per il mondo. Il primo, l'Argentina questo weekend. Poi Olanda, Spagna, Repubblica Ceca, ...

Motocross - Mondiale 2018 : tutti gli italiani al via in MXGP e MX2. Si cercano gli eredi di Antonio Cairoli : Nel fine settimana scatta ufficialmente il Mondiale Motocross 2018, sia per la MXGP che per la MX2. Nella classe regina il nostro Antonio “Tony” Cairoli (KTM) parte a caccia del suo decimo titolo iridato e tutta l’Italia lo sospingerà verso questo grande obiettivo. Il nostro fuoriclasse, tuttavia, a fine stagione avrà 33 anni e, dunque, non potrà ancora correre all’infinito. Sta per iniziare il momento di chiederci se, ...