Xiaomi Mi MIX 2S è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

Nuove ROM generiche disponibili per dispositivi Project Treble - OmniROM arriva su Xiaomi Mi MIX 2 : Mentre Xiaomi MIX 2 finisce nella lista delle weekly build di OmniROM, sono disponibili le ROM generiche basate su LineageOS 15.1 e Resurrection Remix per i dispositivi compatibili con Project Treble.

Ultime conferme per Xiaomi Mi MIX 2s - che sarà affiancato domani da due nuovi dispositivi : A poche ore dalla presentazione di Xiaomi Mi MIX 2s, scopriamo gli ultimi dettagli relativi al prezzo e alla scheda tecnica del nuovo smartphone. Ad accompagnarlo nell'evento di domani ci saranno due prodotti misteriosi.

Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in un render ufficiale - si avvicinano Blackshark e nuove cuffie : Xiaomi Mi MIX 2s si mostra in un render ufficiale all'interno di uno spot realizzato come un trailer di Pacific RIM. Intanto sono in arrivo un nuovo paio di cuffie leggerissime e Xiaomi Blackshark, lo smartphone da gaming del produttore cinese.

Xiaomi Mi MIX 2 è in offerta su Lightinthebox insieme a tanti altri prodotti : Xiaomi Mi MIX 2 è in offerta oggi su Lightinthebox a uno dei prezzi più bassi di sempre. A fargli compagnia, come sempre, troviamo tantissime altre offerte relative a smartphone e accessori.

Xiaomi MI Mix 2S i primi teaser ufficiali salutano definitivamente il Notch : I teaser ufficiali dello Xiaomi Mi Mix 2S mostrano senza ombra di dubbio l'assenza del Notch in stile iPhone X, o anche più piccolo mostrato in passate immagini.Alla fine sono stati rilasciati ufficialmente le prime immagini pubblicitari di Xiaomi che riprendono il prossimo smartphone android top di gamma Mi Mix 2S.A differenza delle informazioni che avevamo visto, con alcune immagini dal web, lo Xiaomi Mi Mix 2S abbandona definitivamente ...

La fotocamera di Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe avere modalità ritratto - slow motion e molto altro : Continuano le anticipazioni sulle possibili funzioni di Xiaomi Mi MIX 2s, che sarà presentato il 27 marzo, grazie al firmware che evidenzia nuove interessanti funzioni per la doppia fotocamera posteriore.

Xiaomi Mi MIX 2S : display ampio e senza notch! : Trapelano nuove immagini del dispositivo Xiaomi Mi MIX 2S che rivelano il pannello frontale; sembra che l'azienda abbia saputo sbaragliare la concorrenza abbandonando il notch a favore di un display ampio e con i bordi davvero minimalI contorni della scocca non sono invadenti come anche le due lunette, una superiore quasi inesistente e l'altra inferiore più ampia, realizzate per ospitare alcuni componentiXiaomi Mi MIX 2SIngrandendo ...

Xiaomi Mi MIX 2S si mostra in due foto dal vivo : il notch non c'è : In attesa della sua presentazione ufficiale, lo Xiaomi Mi MIX 2S è apparso in Rete in due nuove immagini dal vivo. Guardiamole insieme e scopriamone le feature

Anche Xiaomi Mi MIX riceve le gesture a schermo pieno con MIUI 9 Global Beta : La nuova MIUI 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX introduce le gesture a schermo pieno, una funzione ripresa da quella di iPhone X e già vista nei dispositivi con schermo 18:9 del produttore cinese.

Xiaomi Mi MIX 2S rinuncerebbe al notch pur avendo tutto ciò che serve (foto) : Secondo queste immagini Xiaomi Mi MIX 2S avrebbe tutto quel che serve (fotocamera frontale, sensori, capsula auricolare) pur rinunciando al notch

Xiaomi Mi Mix 2S ecco il video che conferma la piccola tacca della camera selfie : Un recente video mostra come effettivamente lo Xiaomi Mi Mix 2S abbia bordi ultra sottili con solo una piccola tacca dedicata alla camera selfie posizionata in alto a destra.Rumors passati e anche alcuna immagine render evidenziavano che il prossimo smartphone top di gamma di Xiaomi, il MI Mix 2S avrebbe una caratteristica molto interessante: bordi superiori estremamente sottili.Questo perché dalle immagini si evidenziava solamente una piccola ...

Xiaomi Mi MIX 2S : il teaser non conferma il notch - visibile però in un presunto video hands-on : Nonostante un breve video hands-on che mostra la presenza di un notch nell'angolo superiore destro del presunto Xiaomi Mi MIX 2S, il teaser ufficiale mostra un dispositivo senza alcuna interruzione che sarà presentato a Shanghai.

Xiaomi Mi MIX 2S con fotocamera frontale in basso - ricarica wireless e supporto ad ARCore : A tre settimane esatte dalla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi MIX 2S, continuano a circolare indiscrezioni e anticipazioni sulle possibili funzionalità del nuovo smartphone, che promette di essere particolarmente performante e interessante.