Beautiful | cambia il cast | ecco chi entra e chi esce ANTICIPAZIONI

tvsoap

: RT @flamingos_____: la cosa che mi fa morire dei concerti di harry è che quando canta what makes you beautiful cambia la base ma i fans CON… - sofvone : RT @flamingos_____: la cosa che mi fa morire dei concerti di harry è che quando canta what makes you beautiful cambia la base ma i fans CON… - IWantAnHugHaz : RT @flamingos_____: la cosa che mi fa morire dei concerti di harry è che quando canta what makes you beautiful cambia la base ma i fans CON… - evastyles88 : RT @flamingos_____: la cosa che mi fa morire dei concerti di harry è che quando canta what makes you beautiful cambia la base ma i fans CON… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Nel corso dei prossimi mesi, ildisubirà anche per le puntate italiane un graduale ma forte riassestamento, grazie ad uscite di scena e nuovi ingressi. In particolare si tratta di redi personaggi che già conosciamo, ma che saranno interpretati da nuovi attori: Ingo Rademacher sarà il nuovo Thorne Forrester, mentre Annika Noelle la nuova Hope Logan. Per due che vengono, saranno invece molti ad andarsene: se ci avete seguito negli ultimi mesi già sapete che la scorsa estate, dopo un’esperienza biennale nella soap, sia Pierson Fodè (Thomas Forrester) che Rome Flynn (Zende Dominguez) hanno deciso di non rinnovare il contratto in scadenza conper provare a dedicarsi ad altro a tempo pieno; attualmente, in America, l’interprete di Thomas è però tornato (anche se per un arco narrativo limitato). Rome Flynn Per quanto riguarda il personaggio di Zende, ...