Leonardo da Vinci in versione pop-up Un curioso spettacolo a Milano

Vincitore Sanremo Young/ La finalissima : chi trionferà tra Luna - Leonardo - Elena e Raffaele? I pronostici : Vincitore Sanremo Young, chi avrà la meglio tra Luna Farina, Elena Manuele, Leonardo De Andreis e Raffaele Renda? Ecco i primi pronostici verso il trionfatore assoluto.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Sanremo Young - la finalissima/ Diretta e ospiti : chi sarà il vincitore tra Raffaele - Leonardo - Luna ed Elena? : Sanremo Young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:00:00 GMT)

Leonardo De Andreis - Sanremo Young/ Sarà lui il vincitore della prima finale? Scintille tra Masini e Baby K : Leonardo De Andreis, Sanremo Young: chi è il finalista che ha conquistato tutti con il suo talento e la simpatia. Timbrica black e sensibilità le sue carte vincenti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:41:00 GMT)

Milano : sit-in al liceo Leonardo da Vinci su diritti Lgbt : Milano, 27 feb. (AdnKronos) - sit-in di fronte al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano sulle malattie sessualmente trasmissibili e a favore dei diritti della comunità Lgbt dopo l'affissione di un volantino omofobo a gennaio. Fra gli altri hanno partecipato la presidente della Fondazione the

Fondazione The Bridge in piazza : Sit In all'Istituto 'Leonardo da Vinci' per la campagna : 'L'educazione sessuale non è una opinione' : ... focalizzato sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili con un approccio in cui la scienza potesse porsi come attore principale anziché rifarsi al mero pregiudizio o a facili ideologie'. 'Non ...

Le avventure di Leonardo da Vinci quindicenne al Comunale : ... Ro, - Parte ufficialmente la prima rassegna Famiglie a teatro 2018 ad Adria domenica 25 febbraio con il primo di quattro spettacoli che spaziano dalla danza alla musica, dal teatro al circo ...

Alle materne paritarie arriva Leonardo Da Vinci : Scienza Alle materne Si può parlare di arte e scienza già a bambini di 3-4-5 anni? Alle scuole magentine dell'infanzia Giacobbe e Fornaroli sì! E se a presentare macchine speciali e esperimenti con l'acqua fosse nientedimeno che Leonardo da Vinci?...

Da Leonardo Da Vinci a Luigi Di Maio - la preoccupazione di “Nature” per l’Italia : “alle elezioni del 4 marzo la Scienza rischia di essere sconfitta” : Mentre la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo entra nelle sue ultime settimane, secondo la rivista Nature i ricercatori del Paese temono che i tagli ai fondi e lo scarso interesse nella Scienza persisteranno, qualsiasi sarà il risultato elettorale. Argomenti come l’immigrazione, l’afflusso di rifugiati e la partecipazione all’eurozona stanno dominando il dibattito. Ma a parte la battaglia sul programma di vaccinazione ...

Leonardo MONTEIRO/ Video - Bianca : il vincitore di “Area Sanremo” non convince (Nuove proposte - Sanremo 2018) : LEONARDO MONTEIRO con la sua "Bianca" si è posizionato ai piedi della classifica della terza puntata di Sanremo 2018. Stasera sarà eletto il vincitore delle Nuove proposte.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Roma. Ex parcheggio di viale Leonardo da Vinci : stop sosta selvaggia : Basta degrado. stop alle piccole discariche abusive e alla sosta selvaggia con auto parcheggiate in doppia fila. L’area dell’ex parcheggio

Leonardo da Vinci - (già) ecologista nel XV secolo : Leonardo da Vinci ecologo e ambientalista ante litteram. Ingegnere e artista, fu per tutta la vita anche assiduo studioso dell’acqua dimostrando massima attenzione per una risorsa abbondante al suo tempo che oggi comincia invece a scarseggiare in metropoli come Città del Capo o nazioni-continenti come l’India e l’Australia. Leonardo lasciò 7000 fogli di disegni, bozzetti e scritti – con la consueta grafia rovesciata ...

A Parigi Leonardo da Vinci - la complessità di un genio - : La presenza, nel programma 2017-2018, del tema "Leonardo da Vinci. Arte, scienza e scrittura" è il pretesto di una giornata di studio dedicata a Leonardo. Organizzata dal Dipartimento di studi italiani della Sorbona di Parigi e Master LLCE, questa giornata (ingresso libero)...