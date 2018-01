Papa aiuta un'agente caduta da cavallo

: FOTO - Colin Farrell, papà premuroso: aiuta il figlio Henry nei compiti - LaPresse_news : FOTO - Colin Farrell, papà premuroso: aiuta il figlio Henry nei compiti - Edda27634499 : @teoultimo @Pontifex_it E una forza papà Francesco Lodi amo il Signore x avercelo donato lo S S soffi su lui elogio… - ArteIoArte : Notizie di Arte, dal mondo dell'Arte - maurovillone : Papà gatto aiuta la mamma a partorire. - gina_cutillo : @Pontifex_it Chiedere perdono al Signore e un gesto di umiltà essere umili di fare carità e grande e la Divina Mise… -

Ancora un fuori programma perFrancesco nel suo viaggio in Cile. Ad Iquique, il Ponfefice è sceso dallamobile per assistere una poliziottadadurante il passaggio del convogliole. Bergoglio ha fatto fermare il veicolo ed è sceso per accertarsi che la donna non fosse ferita. Ha aspettato l'ambulanza e poi ha ripreso il cammino verso il santuario di Nuestra Senora de Lourdes, per incontrare due familiari delle vittime del regime di Pinochet.(Di giovedì 18 gennaio 2018)