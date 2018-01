Chicco Nalli la separazione con Tina è stata consensuale

Tina Cipollari si separa - l'ex marito Chicco Nalli : 'Sarà sempre la donna più importante della mia vita' : L'amore fra Chicco (Kikò) Nalli e Tina Cipollari è giunto al capolinea dopo 13 anni di matrimonio e l'hair-stylist, raggiunto telefonicamente da Alex Achille di Radiochat.it, ha voluto precisare che ...

Uomini e donne - Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono separati : ‘Abbiamo lottato fino all’ultimo’ : Le voci di una crisi coniugale tra Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli si rincorrevano da tempo, ma ora – dopo smentite, conferme, e ancora smentite – pare sia tutto vero: la coppia ha deciso di separarsi. Lo ha annunciato l’opinionista di Uomini e donne sulle pagine di DiPiù: Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione ...

Chicco Nalli concorrente all'Isola dei famosi in Spagna? : Nuova avventura televisiva per Chicco Nalli: il marito di Tina andrà all'Isola dei famosi... in Spagna! Kikò, come viene chiamato e riconosciuto da molti, ha parlato della sua nuova opportunità lavorativa in una intervista a Nuovo e spera di poter dare il via a un nuovo capitolo della sua carriera televisiva, seppure parteciperà a un reality show in un altro Paese. Non sarebbe il primo italiano a partecipare a Supervivientes, Chicco Nalli ...

