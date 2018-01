Spionaggio USA-Cina : stop ad uso cellulari Huawei e ZTE a personale governativo : Se non siamo ad una nuova guerra fredda, poco ci manca. Parliamo di una notizia che ha un suo peso specifico rilevante, visti gli attori principali della vicenda. Una nuova pagina di Spionaggio politico-industriale tra le due super potenze del mondo, USA e Cina, potrebbe scriversi nei prossimi giorni (o mesi), se una nuova proposta di legge venisse approvata. stop a cellulari Huawei e ZTE a personale governativo USA Il rappresentante del Texas ...

Vieri-Inter - la causa infinita per lo Spionaggio : oggi ha perso Bobo : Vieri-Inter, la causa infinita per lo spionaggio: oggi ha perso Bobo A 12 anni e mezzo dal divorzio calcistico, giugno 2005, dopo sei anni di non sempre pacifica convivenza cominciata nel ’99 coi 90 miliardi di lire versati per acquistarlo dalla Lazio, Bobo Vieri e l’Inter (era l’Inter di Massimo Moratti) stanno ancora disputandosi i […] L'articolo Vieri-Inter, la causa infinita per lo spionaggio: oggi ha perso Bobo ...

L'Iran conferma la condanna a morte del medico accusato di Spionaggio : La condanna a morte del medico e docente universitario Ahmadreza Djalali è stata confermata dalle Corti iraniane. Djalali ha lavorato per alcuni anni anche in Italia, all'ospedale di Novara, e ...

"I fratelli Occhionero rubarono più di 3 milioni di mail". L'accusa della Procura di Roma è di Spionaggio politico : Seimila persone spiate e oltre tre milioni e mezzo di mail carpite dal 2004. Sono i dati contenuti nelle nuove accuse della Procura di Roma a Giulio e Francesca Maria Occhionero, i due fratelli a processo per cyberspionaggio. Il pm Eugenio Albamonte, responsabile dell'indagine, contesta ora a entrambi il reato di spionaggio politico. I numeri della nuova tranche di inchiesta, resi noti oggi dalL'accusa durante l'udienza del processo a carico ...

Londra lancia allarme su software antivirus russo : "Usato per Spionaggio da Mosca" : Il governo britannico ha lanciato un nuovo allarme sui rischi impliciti nell`utilizzo di software antivirus russi. Secondo il Centro per la Cybersicurezza Nazionale, riferisce la Bbc, il software sviluppato dalla...

Usa - dipendente Nsa colpevole Spionaggio : lavorava da casa : Un dipendente della National Security Agency si è dichiarato colpevole di spionaggio per aver lavorato da casa senza autorizzazione a strumenti per l'hackeraggio. Nghia Hoang Pho rischia fino a otto ...

Ex dipendente accusa Uber di Spionaggio industriale. "Ha unità di intelligence per rubare i segreti ai rivali" : Uber è accusata di gestire una divisione segreta di intelligence per "rubare segreti commerciali" alle rivali. Lo riporta il Financial Times citando una nuova testimonianza presentata nel corso del processo in cui Alphabet chiede 1,8 miliardi di dollari, accusando Uber di aver sottratto tecnologie sviluppate da Waymo e legate ai veicoli autonomi. In particolare si tratta della testimonianza scritta in origine in una lettera dall'ex capo ...