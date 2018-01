Uomini e donne gossip | è amore tra due ex corteggiatori

Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano/ Nozze nel 2018 per la coppia di Uomini e Donne? I primi dettagli : Marco Fantini e Beatrice Valli pronti a sposarsi! Nozze nel 2018 per la nota coppia di Uomini e Donne? I primi dettagli arrivano dall'ex corteggiatrice!(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 19:56:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Marco Fantini e Beatrice Valli - nozze in vista? (Trono Classico) : La tronista Sara Affi Fella ha avuto un momento di crisi durante l'ultima registrazione del Trono Classico, parlando del suo ex fidanzato Nicola Panico. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 18:48:00 GMT)

Uomini e Donne / Anticipazioni - Gemma Galgani in silenzio sui social : il 2018 inizia con i botti? (Trono Over) : Nelle nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma ha deciso di fare una sorpresa a Giorgio, facendogli trovare un regalo nel suo camerino. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 18:40:00 GMT)

Sophia Galazzo / Uomini e Donne - nuovo amore per l'ex di Amedeo Barbato : lui è l'ex di Soleil Sorgè! : Uomini e Donne, nuovo amore per Sophia Galazzo, ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Amedeo Barbato! Lui è Valerio, ex fidanzato di Soleil Sorgè!(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 16:55:00 GMT)

Uomini E DONNE / Anticipazioni - Gianni Sperti pronto a prendersi tutto nel 2018 (Trono Over) : Nelle nuove puntate del Trono Over di UOMINI e DONNE, Gemma ha deciso di fare una sorpresa a Giorgio, facendogli trovare un regalo nel suo camerino. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 15:42:00 GMT)

In Islanda la parità di salario è legge : Uomini e donne dovranno essere pagati allo stesso modo : In Islanda la parità di salario è legge: uomini e donne dovranno essere pagati allo stesso modo Da gennaio 2018 entra in vigore in Islanda una legge che impone le pari opportunità tra uomini e donne ed elimina ogni tipo di discriminazione a livello retributivo.Continua a leggere Da gennaio 2018 entra in vigore in Islanda […] L'articolo In Islanda la parità di salario è legge: uomini e donne dovranno essere pagati allo stesso modo sembra ...

Uomini e Donne news : Sophia Galazzo insieme all’ex fidanzato di Soleil : Uomini e Donne news: il nuovo fidanzato di Sophia Galazzo è l’ex di Soleil Sorgè Nuovo amore per Sophia Galazzo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex scelta del tronista Amedeo Barbato. A due anni dall’esperienza alla corte di Maria De Filippi, la siciliana ha un nuovo fidanzato. Si tratta di Valerio, ventiduenne romano […] L'articolo Uomini e Donne news: Sophia Galazzo insieme all’ex fidanzato di Soleil ...

Uomini e Donne : quando torna in onda il programma : Il dating show di Canale 5, come ogni anno, si ferma durante le feste di Natale. Scopriamo la data della prima puntata dell'anno.

Uomini e donne - Giulia Latini ha un nuovo amore? L’indiscrezione : E’ mistero intorno alla situazione sentimentale di Giulia Latini. La ragazza nota per aver corteggiato Luca Onestini a Uomini e donne, infatti, ha condiviso su Instagram Story una foto che la vede in braccio a un misterioso ragazzo e un cuore disegnato sull’immagine che ha insospettito non poco i fan: è plausibile pensare che la ex corteggiatrice si sia legata a un nuovo baldo giovane. Il sospetto è ancor più legittimo dal momento ...

Uomini e Donne oggi non va in onda : quando torna in tv : Uomini e Donne oggi, martedì 2 gennaio 2018, non va in onda Continuano le ferie di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi non va in onda oggi, martedì 2 gennaio 2018, e non verrà trasmesso neppure nei prossimi giorni. La trasmissione sui sentimenti tornerà su Canale 5 lunedì 8 gennaio. La conduttrice […] L'articolo Uomini e Donne oggi non va in onda: quando torna in tv proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne / Anticipazioni - inizio d'anno silenzioso per Anna Tedesco (Trono Over) : Nelle nuove puntate del Trono Over di Uomini e donne, Gemma ha deciso di fare una sorpresa a Giorgio, facendogli trovare un regalo nel suo camerino. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:52:00 GMT)

Uomini e donne / Anticipazioni - Paolo Crivellin tornerà in studio? (Trono Classico) : La tronista Sara Affi Fella ha avuto un momento di crisi durante l'ultima registrazione del Trono Classico, parlando del suo ex fidanzato Nicola Panico. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:45:00 GMT)

Uomini e Donne : Tina Cipollari ‘regala’ un gigolò a Gemma : Gemma Galgani Ci mancava soltanto il gigolò. La faida che vede da anni protagoniste Tina Cipollari e Gemma Galgani si arricchisce di un nuovo capitolo, decisamente singolare. Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne la bionda opinionista ha deciso di fare un ‘regalo’ piuttosto bizzarro alla sua nemica numero uno. Aaron è il nome del ‘dono’ in questione: un trentenne che di mestiere fa proprio ...