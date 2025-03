Lanazione.it - Criteria Nazionali Giovanili. Ecco i pistoiesi presenti

Saranno 6, 3 femmine e 3 maschi, i portacolori della Nuotatoriai, in programma a Riccione da venerdì 28 a domenica 30 marzo per le prime e da lunedì 31 marzo a mercoledì 2 aprile per i secondi: si tratta della più importante vetrina per i giovani talenti del nuoto italiano. Hanno conquistato con merito il pass per la prestigiosa competizione Vittoria Gridel, che scenderà in vasca nei 100 metri rana, 200m rana, nei 200m e 400m misti; Angelica Gridel, che gareggerà nei 100m e 200m rana; Diletta Masini, che cercherà gloria nei 100m rana e, probabilmente (ancora non è certo), nei 200m rana. Tra i maschi troveremo Tommaso Lamura, che ci si augura protagonista nei 100m e 200m farfalla, 200m e 400m misti, Giulio Niccolai, che si cimenterà nei 100m farfalla, e Tommaso Auriemma, che prenderà parte ai 200m rana e, probabilmente, 200m misti.