L’auto in un fosso le stampelle vicino al corpo | trovata morta Erika Ferini Strambi la 53enne scomparsa da Milano dieci giorni fa

È stato un agricoltore a ritrovare in un fosso la Mini Cooper di Erika Ferini Strambi. Le portiere erano sigillate, poco distante il corpo della 53enne di cui si era persa ogni traccia dallo scorso 7 luglio. La vettura era abbandonata ai margini di un campo a Pantigliate, un piccolo comune di circa 6mila abitanti nel sud-est del Milanese, lì dove il suo cellulare aveva dato gli ultimi segnali di vita. Accanto al cadavere, le stampelle che la donna utilizzava per muoversi. Il lavoro, l’uscita con gli amici e la scomparsa. La chiamata dell’agricoltore alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 14. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: fosso - corpo - erika - ferini

Fara Gera d’Adda, il corpo senza vita di una donna rinvenuto in un fosso - Fara Gera d’Adda. Il corpo senza vita di una donna di 73 anni è stato trovato in un fossa. La donna abitava poco distante e dopo le 18 di martedì 29 aprile, i familiari non vedendola rientrare hanno dato l’allarme.

Tragedia nella notte: il corpo senza vita di un ciclista, probabilmente travolto da un’auto, trovato in un fosso lungo via delle Acque Alte a Latina - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Borgo Podgora questa mattina, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, probabilmente vittima di un investimento da parte di un’auto pirata.

Erika Ferini Strambi, trovata morta la donna scomparsa da giorni nel Milanese: l'auto in un fosso, il corpo a 200 metri - È stata trovata morta a Pantigliate (Milano) Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni di cui da alcuni giorni non si avevano più notizie.

Erika Ferini Strambi trovata morta in un campo: era scomparsa da 10 giorni; Erika Ferini Strambi, trovata morta la donna scomparsa nel Milanese: l'auto in un fosso a Pantigliate, il corpo poco distante; Pantigliate, Erika Ferini Strambi scomparsa: il corpo trovato in un fosso tra i campi di mais.

Morta nel fosso tra i campi di mais, Erika trovata dopo 10 giorni: cosa sappiamo di questo macabro mistero - Pantigliate, la 53enne Erika Ferini Strambi impiegata di una multinazionale era scomparsa il 7 luglio. Segnala msn.com

Erika Ferini Strambi, trovata morta la donna scomparsa da giorni nel Milanese: l'auto in un fosso, il corpo a 200 metri - È stata trovata morta a Pantigliate (Milano) Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni di cui da alcuni giorni non si avevano più notizie. msn.com scrive