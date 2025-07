Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualitĂ piĂą famoso d’Italia, arrivano finalmente per la prima volta ed a grandissima richiesta in cittĂ con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio venerdì 25 luglio a PISTOIA, in Piazza San Francesco d’Assisi, in un’attesa iniziativa all’interno della Festa Patronale di San Jacopo. Dunque, un’occasione da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, che l’hanno a lungo reclamata: una rassegna dello shopping piĂą glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a PISTOIA venerdì 25 luglio