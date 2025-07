alberto di monaco il consiglio della madre grace kelly che non ha mai dimenticato

Ci sono insegnamenti che non svaniscono mai, anche dopo decenni. Parole pronunciate in silenzio, tra le stanze dorate del palazzo o durante un viaggio in auto lontano dai flash. Alberto di Monaco, oggi uomo di Stato, padre, marito e sovrano, custodisce un ricordo speciale, intimo, che lo accompagna ogni giorno nel suo ruolo. Un consiglio ricevuto da sua madre, Grace Kelly, che non ha mai dimenticato. Un messaggio semplice, eppure potente, che ancora oggi guida molte delle sue scelte più delicate. Non l’ha mai rivelato con clamore. Lo ha lasciato affiorare, piano, nel corso di un’intervista, in occasione di un evento che più di ogni altro è un omaggio al suo legame con Grace: la mostra “Grace # 1 ”, allestita nel cuore della reggia monegasca, aperta al pubblico per celebrare non solo la principessa, ma la donna, la madre, l’anima gentile che sapeva farsi ascoltare. 🔗 Leggi su Dilei.it

