Giallo a Siena Laura Grillo carabiniera di 28 anni comandante del Nucleo Forestale dell’Arma si sarebbe tolta la vita

Un nuovo suicidio nell'Arma dei carabinieri, sempre in Toscana, dopo il caso della 25enne Beatrice Belcuore, morta a Firenze. Stavolta si tratta di Laura Grillo, comandante del Nucleo Forestale dell'Arma a Siena. La giovane, di Gravina di Puglia (Bari), è morta il 16 luglio all'età di soli 28 anni. Si sarebbe tolta la vita con la pistola d'ordinanza, nel suo alloggio in caserma. A trovarla priva di vita i colleghi. Le indagini sul caso sono ancora in corso. Sul corpo, riporta Il Messaggero, verrà effettuata l'autopsia.  «Laura era una giovane carabiniera di grande valore». «Laura era una giovane carabiniera di grande valore, stimata per la sua professionalità, il senso del dovere e l'impegno quotidiano nella tutela del territorio e della legalità.