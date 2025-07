Auto con targa contraffatta intercettata in Valle Caudina | foglio di via per un 49enne

Tempo di lettura: 2 minuti Un qurantanovenne della provincia di Caserta di origini rumene è stato intercettato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita (BN) mentre si aggirava di notte con fare sospetto per la valle telesina. L’assenza di elementi che giustificassero la sua presenza in quei posti ed a quell’ora della notte hanno insospettito i militari che hanno proceduto a controlli specifici sulla persona e sull’autovettura sulla quale viaggiava. I carabinieri hanno verificato che l’uomo vantava numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, mentre un accertamento sull’autovettura ha consentito di rilevare che le targhe erano state abilmente contraffatte e fatte coincidere con quelle di un’altra macchina di uguale marca e modello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auto con targa contraffatta intercettata in Valle Caudina: foglio di via per un 49enne

