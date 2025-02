Liberoquotidiano.it - I "bolliti" provocano Sinner dopo la squalifica: volano insulti pesantissimi

Nick Kyrgios è fazioso e provocatorio, ma almeno è coerente. A differenza di tanti altri tennisti, che speravano in pene “esemplari” - unico modo per interrompere il regno die tornare a vincere - senza però avere il coraggio di dirlo apertamente, l'australiano è sempre stato in prima fila nella guerra a re Jannik. Anzi, fallito miseramente il ritorno in campo, non vedeva l'ora di potersi votare completamente alla sua nuova professione, quella di “hater” numero uno del giocatore più forte al mondo. «L'ha schivata», è stato il commento a caldo di Kyrgios, non soddisfatto dalla sospensione di tre mesi. «colpevole o no? È un giorno triste per il tennis. La giustizia nel tennis non esiste. So che molti giocatori si sentono allo stesso modo in questo momento, quindi sto pensando di fare delle dirette la prossima settimana per parlarne», ha aggiunto in seguito.