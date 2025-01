Thesocialpost.it - Parla l’uomo di Putin: “Zelensky guidato dagli 007 inglesi, per la pace serve dialogo fra pari”

Leggi su Thesocialpost.it

Andrey Klimov, senatore di Russia Unita e collaboratore storico di Vladimir, in un’intervista sul Corriere della Sera hato della guerra in Ucraina e dell’atteggiamento delle potenze occidentali. “L’assenza di nuove sanzioni in questa prima fase della presidenza Trump è già un passo avanti”, dicedi, “visto come stanno andando le cose con il resto del mondo”. Klimov, vicepresidente della commissione Esteri del Consiglio di Federazione e presidente della commissione per la Protezione della sovranità russa, commenta con spirito, ma non nasconde le difficoltà derivanti da un clima di costante di tensione geopolitica.Le condizioni per la“Le condizioni per la? Mi stupisce sempre questa domanda. Lo sapete già, cosa vogliamo. Lo ha detto in modo chiarolo scorso giugno”, dichiara Klimov.