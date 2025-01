Pronosticipremium.com - Roma, Ghisolfi rivoluziona la difesa: non solo Hermoso in uscita

Leggi su Pronosticipremium.com

Reduce dalla vittoria per 3-1 con il Genoa, per laè già arrivato il momento di tornare in campo. I giallorossi vogliono dare continuità al successo conquistato con il Grifone anche in ambito internazionale. Già, perché l’impegno in Europa League è da onorare al 100%. L’obiettivo è quello di archiviare la pratica qualificazione, seppur sia necessario capire se sarà top 8 o semplice pass per i playoff. I capitolini stanno finendo di limare i dettagli in vista della gara con l’AZ, in programma oggi 23 gennaio alle 18:45 all’AFAS Stadion. Una trasferta estremamente delicata, contro un avversario che non mollerà di un centimetro.Dietro le quinte, intanto, il direttore tecnico Florentsarebbe al lavoro per concludere in bellezza questa finestra invernale di calciomercato. Il dirigente francese starebbe si cercando colpi in entrata funzionali ma, al tempo stesso, desidererebbe cedere quei calciatori che non rientrerebbero nel progetto.