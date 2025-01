Ilprimatonazionale.it - Saluti muskiani: l’esaurimento nervoso della sinistra e un terreno da seminare

Roma, 22 gen – Dal figlio del secolo alla coppia (politica) del momento il passo è stato breve. In questo mondo sempre più social, dove anche l’informazione viaggia alla velocità di uno scroll, il dibattito pubblico si ripolarizza in men che non si dica. Ecco che, dopo i dolori del giovane Luca, ognuno – soprattutto in unaa rischio esaurimento– ha voluto dire la propria sulle recenti uscite dei nuovi idoli di certa destra istituzionale,dalla quarantasettesima presidenza a stelle e strisce.Dai provvedimenti di Donald al braccio di ElonDifficile andare con ordine, perché – va detto – i due imprenditori di carne al fuoco ultimamente ne hanno messa parecchia. Partiamo dal centinaio di decreti esecutivi firmati da Trump: stracciati gli accordi di Parigi sul clima, yankee via dall’Organizzazione MondialeSanità, perdono presidenziale per i (pittoreschi) rivoltosi di Capitol Hill.