Europa League in tv | guida completa alla settima giornata Partite orari e dove vederle

Bologna, 22 gennaio 2025 – Dopo più di un mese ritorna l'con la penultimadella fase campionato, che può già emettere alcuni verdetti. La Lazio di Baroni si trova in testa insieme all'Athletic Bilbao a quota 16 punti, 5 in più della prima nona in classifica. Potrebbe bastare anche un pareggiosquadra di Baroni per qualificarsi agli ottavi senza passare dai playoff, ma i biancocelesti cercheranno la vittoria per avere la certezza matematica di rientrare tra le prime otto. L'avversario della Lazio sarà la Real Sociedad, undicesima a quota 10 lunghezze al pari di Ajax e Bodø/Glimt. Il match si giocherà giovedì alle 21 allo Stadio Olimpico. Una vittoria della Lazio favorirebbe anche la Roma, che alle 18:45 sempre di giovedì sarà impegnata in Olanda contro l'AZ. Ranieri e i suoi hanno scalato la classifica fino al quattordicesimo posto, ma i punti che separano i giallorossi dzona qualificazione diretta sono solo due, perciò la Roma non deve assolutamente smettere di crederci.