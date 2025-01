Cityrumors.it - Venezia, ragazzo malmenato a sangue da un gruppo di coetanei: c’è un video. Si cerca anche la vittima, che è scappata

Leggi su Cityrumors.it

Si sono scagliati contro di lui con calci e pugni fino a farlo finire per terra, in mezzo alla strada. Poi sono scappati tutti,compresaA Portogruaro, nella zona di fronte alla stazione ferroviaria, sabato sera unè stato preso di mira eda undi, composto da almeno sette persone. La zona, frequentata soprattutto a quell’ora del sabato sera, non era scevra di passanti e la brutale aggressione è stata vista da molti testimoni: uno di loro hafilmato il tutto, così che ci fossero prove dell’accaduto. Il punto delle indagini.da undi: c’è un. Sila, che è(cityrumors.it / ansafoto)Sul posto dell’aggressione sono immediatamente giunte tre pattuglie dei Carabinieri e una della Polizia Locale ma, al loro arrivo, c’è stato un fuggi fuggi generale: oltre ai violenti, a scappare è statalastessa della brutale aggressione.