Perchè mangiare troppa carne fa male | due nuovi studi

Duehanno portato alla ribalta le implicazioni del consumo dirossa e delle diete a base vegetale sulla salute umana, con un focus specifico sui legami con il microbioma intestinale e il declino cognitivo. Unoo pubblicato su Nature Microbiology da Fackelmann et al ha analizzato il microbioma di oltre 21.500 individui, rivelando che i profili microbici variano significativamente tra onnivori, vegetariani e vegani. I partecipanti onnivori presentavano una predominanza di specie batteriche come Ruminococcus torques e Bilophila wadsworthia, note per la loro associazione con infiammazione e malattie metaboliche. Al contrario, i vegani mostravano una maggiore abbondanza di batteri come Roseburia hominis e Butyricicoccus sp., che promuovono la salute cardiometabolica attraverso la produzione di acidi grassi a catena corta (SCFA).