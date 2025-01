Isaechia.it - Ora o mai più Vs C’è Posta per Te: ecco chi ha vinto la prima sfida di ascolti

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera è tornato su Canale 5 C’èper Te (clicca QUI per leggere i dettagli della storia più discussa della serata). Maria De Filippi è quindi definitivamente tornata in possesso dellaserata del sabato sera.Il suo show sempre così vario appassiona da tanti anni un pubblico altrettanto diversificato, conquistando anche i più giovani, che si rendono attivi sull’# dedicato commentando le storie raccontate.A livello di, la sua vera concorrenza è stato il programma Ora o mai più, condotto da Marco Liorni su Rai 1, che vede competere tra loro otto artisti che in passato sono stati in vetta alle classifiche. Ciascuno di loro è affidato ad un coach – un grande nome della musica italiana – che lo segue nella preparazione delle puntate. A vincere la puntata di ieri è stato Matteo Amantia.