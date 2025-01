Oasport.it - Volley femminile, scintille a Bergamo: Montalvo contro Haak nella 17ma di A1! Scandicci ospita Busto Arsizio

Giornata numero 17 con tante sfide interessanti in programma nel week end. Con Conegliano in fuga e al momento imbattibile, infuria la battaglia per il secondo posto e la sfida più interessante della giornata è quella che la chiude, domenica alle 18.00, tra Savino del Benee Eurotek. Di fronte ci sono la seconda e la settima forza del campionato e l’esito è meno scontato di quanto si possa pensare. La squadra toscana è reduce dalla trasferta vincente sul campo del Voluntari in Champions con una prova convincente, ma sabato scorso Antropova e compagne hanno sofferto non poco a Perugia., dopo il breve passaggio a vuoto natalizio, si è ripresa battendo Vallefoglia.Due gli anticipi in programma domani, sabato 11 gennaio. Alle 19.30, la Numia Milano, reduce dalla netta vittoria sul campo del Porto in Champions, che la tiene ancora in corsa per la qualificazione diretta ai quarti,la Honda Olivero Cuneo, che arriva dall’importante successo nel derby con Pinerolo che ha rilanciato le piemontesi in zona salvezza.