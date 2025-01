Ilgiorno.it - "Spiccata e allarmante pericolosità". Il marito è incapace di controllarsi

Daniel Manda ha colpito la moglie "in modo inequivocabile per cagionare la morte della vittima, in considerazione della gravità e del numero delle lesioni inferte, oltre quattordici (indirizzate al viso, al collo, al costato e alla schiena)". È un passo dell’ordinanza con cui il gip Lucia Graziosi ha convalidato l’arresto e la custodia cautelare in carcere. Per il gip si tratta dell’unica misura idonea, in quanto l’indagato è ritenuto "di controllare adeguatamente i relativi impulsi, in assenza di freni inibitori". Il 48enne romeno durante l’interrogatorio di convalida ha scelto la via del silenzio. Deve rispondere di tentato omicidio e stalking. Lunedì mattina si è avventato con un coltello con una lama di 15 centimetri contro la moglie Daniela, 39 anni, romena, magazziniera, mentre stata andando al supermercato Lidl di Seriate.