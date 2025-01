Lanazione.it - Al via le selezioni per il Servizio Civile alla Misericordia di Bibbiena

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 gennaio 2025 – Un anno dicon ladi. “Sognate cose grandi” è lo slogan della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per promuovere questa nuova opportunità di formazione umana e professionale rivolta ai giovani tra i diciotto e i ventotto anni che, con ilUniversale, avranno un ruolo da protagonisti in diverse mansioni tra assistenza, emergenza e servizi sociali. Ladisarà nuovamente sede del progetto “Ripartenza giallo-ciano” per cui sono disponibili quattro posti, con le ragazze e i ragazzi interessati che potranno chiamare o scrivere su Whatsapp allo 0575/53.64.57 per ottenere tutte le informazioni utili per presentare la candidatura on-line entro le 14.00 di martedì 18 febbraio. L’esperienza del, articolata in venticinque ore settimanali e con rimborso mensile, prenderà il via dal mese di maggio.