Los Angeles devastata dagli incendi | distrutte pure le ville dei vip

La situazione è allarmanteJoe Biden, attuale presidente USA, ha annullato la sua visita in Italia a causa di ciò che sta accadendo a Los. La città americana è assediata e travolta da fiamme e violenti.Nella nota diffusa dalla Casa Bianca si legge che il Potus: «ha preso la decisione di cancellare il suo prossimo viaggio in Italia per concentrarsi sulla gestione».Tanti gli incontri fissati per Biden in quello che sarebbe stato, con quasi massima certezza, l’ultimo viaggio prima del passaggio di poteri a Donald Trump.??? This is Lostoday, not Gaza.The US should focus on solving its OWN CRISES instead of funding GENOCIDES abroad! pic.twitter.com/WcKUjH5nOz— Jackson Hinkle ?? (@jacksonhinklle) January 9, 2025La situazione a Losè allarmante: sono stati messe in moto le risorse federali a causa degli ottoche stanno bruciando LA e dintorni.