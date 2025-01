Ilfattoquotidiano.it - Zuckerberg annuncia lo stop al fact-checking: “Lavoreremo con Trump per respingere i governi che premono per una censura maggiore”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

col presidenteperdi tutto il mondo che se la prendono con le società americane eper una”. È questo uno dei punti con cui il Ceo di Meta, società che detiene alcuni social come Facebook, Instagram e Threads, Markhato loalsulle sue piattaforme. Nel video con cui rende noto loaccusa anche l’Europa di avere “un semprenumero di leggi che istituzionalizzano lae rendono più difficile realizzare qualsiasi innovazione lì” e accusa anche la precedente amministrazione statunitense, quella guidata da Joe Biden, di aver fatto “pressioni” per la.“Gli Usa hanno le più forti protezioni costituzionali al mondo per la libera espressione”, sottolinea esplorando poi le altre aree geografiche del mondo.