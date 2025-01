Ilgiorno.it - La furia di mister Foschi dopo Salò: "Sconfitta meritata, così non va"

La pausa natalizia ha tolto qualcosa al Renate. Lo dicono i 90 minuti di, lo sottolinea Luciano(nella foto) nella sua puntuale analisi del-partita tra l’altro, abbiamo scoperto, molto apprezzata dalla stampa di Lega Pro per i modi pacati, l’onestà intellettuale e l’originalità. Questa volta non sono parole buone per la sua squadra chele ottime cose di dicembre 2024, “battezza“ un po’ la trasferta sul campo della Feralpi, storicamente assai generoso per i colori nerazzurri, va sotto 2-0 nel primo tempo, subisce il terzo a inizio ripresa e di fatto non sarà mai dentro la partita. Ci sono – molto a margine – anche le note positive e cioè il primo gol di Calì chei sei minuti più recupero con la Pro Patria allunga il suo minutaggio offrendo da qui in avanti asoluzioni in più nel ruolo di mezzala.