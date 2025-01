361magazine.com - Golden Globe 2025: il beauty look di Selena Gomez ispirato a Sofia Loren e Marilyn Monroe

“GHD firma ildialle income di una volta che hanno fatto la storia del cinema internazionale. Come replicarlo, Lauren Bacall e. Queste icone rappresentano la quintessenza del glamour, della sofisticatezza e dell’eleganza». È con questa filoe con il desiderio di un ritorno al vero glamour anni ‘50 e ‘60, che Renato Campora realizza ildiin occasione della serata di premiazione deia Los Angeles, affidandosi all’eccellenza Made in Italy firmata GHD.Step by step, ecco come replicare il:1.Per prima cosa, dividi i capelli in sezioni di circa 5 centimetri per asciugarli con ghd Natural Bristle Brush (33,90 euro) e ghd Helios Asciugacapelli (219 euro). Asciuga la sezione frontale sinistra verso l’alto e all’indietro, poi crea una riga laterale asciugando verso l’alto e in avanti.