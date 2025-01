Ilrestodelcarlino.it - Addio al musicista Vanni Catellani. Iva e Orietta: "Era un vero signore"

All’indomani della scomparsa del maestro, 93 anni, il più grande trombettista italiano, colui che ha portato il jazz a Reggio, duedella canzone italiana lo ricordano con grande affetto. "I miei primi anni di carriera sono legati al suo nome – racconta Iva Zanicchi –. Dovevo prepararmi per Castrocaro, la mia prima occasione importante . Andai da lui. Un. Mi fece cantare in tanti eventi. Ricordo una festa di Carnevale, mi pare dalle parti di Gallarate. Ma con lui cantai anche in Romagna. Una lunga estate, in quel di Cesenatico. Mi esibivo quasi sempre a titolo gratuito, pur di cantare. Lui mi chiese di diventare la cantante della sua orchestra ma rifiutai, ero ambiziosa e volevo fare una carriera in autonomia, senza legarmi ad un’orchestra, in modo particolare", continua l’aquila di Ligonchio.