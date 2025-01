Oasport.it - Tournée 4 Trampolini oggi in tv: orario gara Bischofshofen, streaming, startlist, accoppiamenti KO system

Stefan Kraft 887.1, Jan Hoerl 886.5, Daniel Tschofenig 885.8. L’equilibrio regna sovrano nella classifica generale della 73madei Quattroin vista delladecisiva, in programmapomeriggio (ore 16.30) a. I tre pretendenti all’Aquila d’Oro sono racchiusi in 1.3 punti dopo le prime tre tappe, il che rende la competizione odierna oltremodo spettacolare ed elettrizzante.L’Austria si appresta dunque ad interrompere un digiuno decennale, alla luce del distacco ormai incolmabile (23.8 punti dalla vetta) che ha accumulato lo svizzero Gregor Deschwanden, quarto della graduatoria. Alex Insam, unico azzurro capace di superare il taglio in qualificazione, affronterà l’elvetico Killian Peier con l’obiettivo di accedere alla seconda serie e ottenere i primi punti della stagione nel circuito maggiore.