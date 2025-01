Ilrestodelcarlino.it - L'importanza della medicina di base

Un esponente del “FIMMG” se ne esce con questa affermazione: “.bastava impegnarsi perché un medico divedesse mezzo paziente in più al giorno” a propositocrisi del Servizio sanitario edisputa sull’utilità delle Casesalute. Sembra infatti che questi centri non abbiano dato i risultati sperati in termini di sgravi delle ospedalizzazioni. Ladi, se non altro, ha il pregio di essere (relativamente) indipendente e non contaminata alle fondamenta. E la sua attività può considerarsi il vero filtro al pronto soccorso, insieme alle nuove iniziative che si stanno sviluppando nel settore delle farmacie. Ma ladel territorio, specie in provincia (dove non esistono altre figure di medico), risulta estremamente lacunosa nonostante, quando c’è, l’impegno dei professionisti e non serve ad evitare precipitose corse all’ospedale, specie per gli anziani e le altre persone in condizioni critiche.