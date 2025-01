Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: Hector domina, fuori Brignone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA9.42 Inutile dire che si tratta di un’uscita pesantissima per la classifica di specialità,prenderà il largo. Ma è un brutto colpo chiaramente anche per la generale. E’ già il secondo ‘zero’ inin questa stagione dopo quello di Killington.9.41 Federicascivola in una curva verso destra ed è. La neve ghiacciata si conferma non quella ideale per l’azzurra.9.40 Al primo rilevamentoaccusa ben 0.69, ha tagliato troppo sul palo.9.39 La neozelandese è terza a 1.47. La sensazione è che già stare sotto il secondo dasarebbe ottimo.Adesso Federica.9.38 Robinson al primo parziale incassa ben 0.57, al secondo 1.06.9.37 Gut-Behrami chiude terza a ben 1.72 e conferma di non essere suilli della passata stagione in