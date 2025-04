Justcalcio.com - Corriere dello Sport – quanto hanno speso i club per gli agenti sul mercato

2025-04-02 09:37:00 Arrivano conferme dal:Ilcreativo non si fa mai a buon prezzo. Così, in tempi di portafogli mezzi vuoti, acquisti rateizzati, prestiti e diritti di riscatto arzigogolati in bonus e cavilli legali, diventa sempre più necessario l’aiuto dei procuratori. Questi esperti oliatori di meccanismi facilitano trattative di ogni tipo per società con i bilanci in sofferenza: acquisti, cessioni o semplici rinnovi contrattuali, quindi, finiscono per avere un costo diverso dalle stime ufficiose. Parliamo delle cosiddette commissioni, che in Serie Atoccato – report Figc alla mano – un nuovo record: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024 sono stati spesi oltre 226 milioni euro, con una media di 11,5 per ciascundel massimo campionato. La cifra è in crescita rispetto ai 220 milioni del 2023, ai 205 del 2022, ai 174 del 2021 e ai 138 del 2020.