Salvatore Mete ha raggiunto la finale di X Factor Albania

, allievo della RC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale, è ina Xvenerdì 4 aprile 2025.haladi Xprevista il 4 aprile dopo un percorso emozionante e ricco di sfide. Tra i tre italiani in gara, ha conquistato il pubblico albanese durante le Audition con una performance appassionata di “Mon Amour” di Slimane, ricevendo 4 “Sì” unanimi dai giudici. Il calore del pubblico e il supporto dei giudici lo hanno spinto a superare i Bootcamp e a brillare nelle Home Visit, dove ha incantato Young Zerka con la sua interpretazione di “Never Enough” dal musical The Greatest Showman. “Laè un sogno che si realizza”, ha dichiarato, visibilmente emozionato. “Ogni passo di questo percorso mi ha insegnato a perseverare e a credere in me stesso.