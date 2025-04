Thesocialpost.it - Tragedia ad Alcorcón: due pompieri morti e 14 feriti nell’incendio di un garage

Leggi su Thesocialpost.it

Dramma nei pressi di Madrid, dove due vigili del fuoco hanno perso la vita e altri 14 sono rimasti, uno in condizioni gravi, in seguito a un incendio scoppiato in unsotterraneo ad. Il rogo si è sviluppato in circostanze ancora da chiarire, ma secondo quanto riferisce la stampa locale, l’origine potrebbe essere collegata all’esplosione di un’auto elettrica in seguito a un impatto con un altro veicolo parcheggiato.Gli inquilini dell’edificio colpito hanno raccontato di aver sentito un forte boato, simile allo schianto di un’auto contro un altro mezzo, seguito a pochi secondi da un’esplosione. All’arrivo delle squadre di soccorso, le condizioni erano estremamente critiche: fumo denso e calore insostenibile ostacolavano ogni intervento all’interno del parcheggio sotterraneo.