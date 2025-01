Lapresse.it - Governo, Meloni tra Biden e Trump: incerta la partecipazione all’insediamento del tycoon

Il nuovo anno per Giorgiacomincia all’insegna dei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti: nei prossimi giorni è infatti prevista la visita a Roma, l’ultima da presidente Usa, di Joe, che incontrerà anche il Papa e il presidente Mattarella, mentre il 20 gennaio è in programma l’insediamento del successore, Donald, cerimonia alla quale la premier potrebbe partecipare, anche se ancora non c’è nulla di certo. Dal suo entourage filtra che la decisione sarà presa nei prossimi giorni, verificando l’agenda. Certo è che la presidente del Consiglio si ritaglierebbe volentieri uno spazio per prendere parte alla giornata, storica per gli Usa, e nella quale potrebbe essere una dei pochi leader europei presenti. Per il momento in agenda c’è invece l’incontro con, che sarà ricevuto a Villa Doria Pamphilj, dove nelle scorse settimaneha accolto anche il re di Spagna.