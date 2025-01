Liberoquotidiano.it - "Addio Liverpool": la clamorosa bomba di Salah, ecco dove può andare

I pensieri dei tifosi sono tutti rivolti al derby di domani sera, ma Lazio e Roma lavorano anche sul mercato con un preciso obiettivo: rinforzare il centrocampo. I più vicini a chiudere un affare sono i biancocelesti, alle battute finali per Jacopo Fazzini. Il talento 21enne dell'Empoli non è stato convocato per la trasferta di oggi a Venezia, perché al centro della trattativa con il club di Claudio Lotito. Nelle ultime ore, dopotutto, la Lazio si è avvicinata alla richiesta dei toscani di un prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni di euro: la sensazione è che si possa chiudere con un piccolo sconto. E la Roma? I giallorossi sognano di accogliere l'ex Davide Frattesi (25 anni), disponibile a tornare nel club in cui ha trascorso parte del settore giovanile (dopo 8 anni nella Lazio). L'affare, comunque, è complicato a causa dell'alta valutazione dell'Inter, dopo i 35 milioni spesi per strapparlo al Sassuolo solamente un anno e mezzo fa (in nerazzurro, però, Frattesi gioca poco).