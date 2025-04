Morti due senza fissa dimora in zona Piazza Tasso a Firenze | manifestazione spontanea per ricordarli

Firenze – Tragedia della povertà e della solitudine a Firenze nella zona di Piazza Tasso. Due senza fissa dimora, nell’arco di poche ore, sono stati trovati Morti. In entrambi i casi, secono le prime risultanze, si tratterebbe di cause naturali. Uno era seguito dai servizi sociosanitari e accolto all’Albergo Popolare, un altro sempre in carico ai servizi e più volte, anche nel corso degli ultimi mesi, era stato accompagnato verso un programma di accoglienza ma ne era uscito volontariamente.Dopo la diffusione della notizia alcuni residenti della zona si sono ritrovati, dopo un tam tam sui social, nei giardini, per commemorare le due persone. La zona, era scritto nell’autoconvocazione “ogni giorno è animata da bambini, genitori, abitanti del quartiere, persone di passaggio, mercatini e iniziative, ma anche da persone in difficoltà. Leggi su Corrieretoscano.it – Tragedia della povertà e della solitudine anelladi. Due, nell’arco di poche ore, sono stati trovati. In entrambi i casi, secono le prime risultanze, si tratterebbe di cause naturali. Uno era seguito dai servizi sociosanitari e accolto all’Albergo Popolare, un altro sempre in carico ai servizi e più volte, anche nel corso degli ultimi mesi, era stato accompagnato verso un programma di accoglienza ma ne era uscito volontariamente.Dopo la diffusione della notizia alcuni residenti dellasi sono ritrovati, dopo un tam tam sui social, nei giardini, per commemorare le due persone. La, era scritto nell’autoconvocazione “ogni giorno è animata da bambini, genitori, abitanti del quartiere, persone di passaggio, mercatini e iniziative, ma anche da persone in difficoltà.

