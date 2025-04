Genovatoday.it - "I campanili di Struppa: San Cosimo e San Siro", cammino urbano in Val Bisagno

Leggi su Genovatoday.it

Continuano i Cammini Urbani a cura di CAI Sampierdarena in collaborazione con Associazione Guide Turistiche Liguria Sezione di Genova, con il patrocinio del Comune di Genova.Sabato 12 aprile è in programma un percorso nel verde della Val, alla ricerca di tracce dell'antica via di.