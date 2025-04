Esercitava abusivamente la professione di dentista | sigilli allo studio di Prato

Leggi su Corrieretoscano.it

– Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di, su richiesta della procura ha emesso un decreto di sequestro preventivo di unodentistico pratese, all’interno del quale veniva esercitataattività odontoiatrica. L’ipotesi è di esercizio abusivo della, nei confronti di due indagati, un medico chirurgo odontoiatra nato in Brasile, che riveste il ruolo di direttore sanitario dello, e il cittadino italiano, diplomato odontotecnico, cheè risultato esercitare ladi medico odontoiatra.Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Nas di Firenze, che hanno fattivamente contribuito alle investigazioni. L’attività investigativa è scaturita da una segnalazione dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di, a seguito di segnalazione di un ex collaboratore dellooggetto del sequestro.